Ferraz inicia programação dos 21 Dias de Ativismo com oficina e roda de conversa

A programação dos 21 Dias de Ativismo em Ferraz de Vasconcelos foi aberta nesta segunda-feira, dia 24, com duas atividades: uma delas voltada ao empreendedorismo das mulheres realizada pela manhã e, à tarde, a realização de uma roda de conversa sobre “Dignidade Menstrual”. O ponto alto da programação, no entanto, será amanhã (25) com uma capacitação envolvendo toda a rede de proteção à mulher da cidade, na Defensoria Pública do município, das 13h30 às 17 horas. O calendário de atividades é extenso e seguirá até o próximo dia 10 de dezembro.

Os 21 Dias de Ativismo é uma campanha que articula ações em todo o país, com destaque para o Dia M, para convocar a sociedade ao compromisso com os direitos das mulheres. A programação está sendo divulgada no site da Prefeitura de Ferraz (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br) e nas redes sociais.

Na manhã de hoje, o espaço culinário da Casa da Mulher Paulista Ferrazense recebeu uma oficina para o preparo de pizza com o pizzaiolo Fábio Wuhalla. Ele ensinou o preparo de pizza a um grupo de mulheres no “Momento Culinário” , projeto desenvolvido no local para incentivar a autonomia e o empreendedorismo das mulheres.

A ação integra os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, reforçando que autonomia e empreendedorismo são caminhos essenciais para romper ciclos de violência e vulnerabilidade. Adriana Trajano, diretora da Casa da Mulher Paulista, afirmou que este momento foi bem especial: “Não foi só sobre aprender, mas mostrar para as mulheres que pode ser uma independência financeira e muitas vezes as pessoas começam assim, da sua casa, produzindo e empreendendo”, afirmou ela. As mulheres e também homens que participaram gostaram do resultado e no final, as pizzas assadas foram degustadas pelos participantes.

O pizzaiolo Fábio Wuhalla afirmou que, mesmo em um ambiente simples, é possível fazer pizzas deliciosas, basta querer e fazer com muito carinho: “Até quem nunca fez, consegue fazer, se esforçando”, explicou, detalhando como é feita uma massa simples, desde as com ou sem bordas recheadas.

No período da tarde, a Casa da Mulher Paulista recebeu nesta segunda-feira, dia 24, uma atividade com as alunas do curso de Psicologia da Faculdade Santa Marcelina, no Tatuapé, que apresentaram o projeto “Menstruação Não é Luxo, é Dignidade” para as mulheres que frequentam a unidade. A abertura foi feita pela assistente social Márcia Eleodório, da Casa da Mulher Paulista Ferrazense, que fez uma análise sobre o assunto na história do país, desde a época de nossas avós até os dias atuais. Depois, as alunas Mariane, Isabele e Júlia fizeram a apresentação do projeto que tem como objetivo dar dignidade às mulheres, especialmente aquelas sem condições financeiras. As alunas também fizeram a doação de 100 absorventes que serão distribuídos às mulheres carentes.

Muitas não têm informação, mas as mulheres mais carentes podem retirar gratuitamente absorventes nas farmácias por meio do programa do governo federal. Se você quer mais informações a respeito procure a sua Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua casa para se informar melhor.