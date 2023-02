Ferraz inicia recapeamento de 14 ruas em parceria com a Sabesp

Uma parceria firmada entre a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e a Sabesp deu início nesta quarta-feira, 15, ao recapeamento de 14 ruas de onze bairros do município.

A prefeita Priscila Gambale esteve acompanhando as primeiras ações na Rua Antônio Silvestre Leite no bairro Tanquinho e falou sobre as melhorias que serão realizadas.

“Essa parceria Prefeitura e Sabesp será muito importante para recuperar vias deterioradas e que há muito tempo não recebem manutenção, beneficiando motoristas e moradores”, comentou Gambale.

Serão 45 mil metros quadrados de fresagem e recapeamento, além disso, as ruas receberão nova sinalização viária.

O presidente da Câmara, Hodirlei Martins, o Mineiro, e os vereadores Fábio Wuhalla, Neto do Cambiri, Osni Pasquarelli, Juca do São Judas, Eliel Fox, Teteco e Kaká estiveram presentes para vistoriar o início das obras.

Os secretários municipais Antônio Carlos dos Santos, Marcelo Dearo, Nicolas David e Jackson Carlos, de Obras, Transporte, Serviços Urbanos e Governo, participaram da visita ao lado da prefeita Priscila.

A Prefeitura também está alertando os moradores das ruas que receberão as melhorias para que não deixem veículos estacionados fora das garagens, pois, podem atrapalhar a movimentação das máquinas e caminhões.

As ruas contempladas são: Dirceu Ferrari; Hermenegildo Petegrosso; Mambú; Margaridas; David Rogatis; Santa Isabel; Dom Pedro II; Equador; Pedrinhas; José Maria Claro; Antônio Silvestre Leite; Cravos; Maria Margarida da Silva Branco e John Lennon.