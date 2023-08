Ferraz inicia recuperação da Rua Celso Santana

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciou as obras de recuperação na Rua Celso Santana, no Jardim São João. Num trecho da via, parte da calçada da rua paralela ao campo de futebol desmoronou. A via foi interditada por conta do risco no local e por orientação dos técnicos da Defesa Civil do Estado e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

O muro de contenção terá quase seis metros de altura e ficará paralelo ao campo de futebol, que começou a ser erguido no local. O prazo de entrega será de 90 dias, mas poderá ser concluído antes do prazo, dependendo do andamento da obra.

A primeira etapa dos serviços começou há uma semana com a limpeza e a montagem do gabião para estruturar o muro de arrimo que vai dar sustentação à encosta e resolver o problema dando mais segurança aos moradores que passam pela via.

A prefeita Priscila Gambale e o secretário de Obras, Antônio Carlos dos Santos, vistoriaram os serviços na manhã de sexta-feira (4). No local, uma escavadeira hidráulica e pelo menos cinco funcionários da empreiteira contratada trabalhavam na montagem do muro. O engenheiro Givaldo Estevão, responsável técnico pelas obras no local, explicou todo o andamento dos serviços.

O secretário de Obras afirmou que a recuperação no trecho vai dar mais segurança aos moradores e possibilitará, após a conclusão, a liberação da via tão aguardada pela população do bairro.