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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Região

Ferraz intensifica recuperação de vias e executa reparos na Rua Lourenço Paganucci

Intervenção faz parte de planejamento contínuo para melhorar mobilidade e conservação urbana em Ferraz de Vasconcelos

30 março 2026 - 18h22Por de Ferraz
Prefeitura de Ferraz realizou serviços de recuperação asfáltica na Rua Lourenço PaganucciPrefeitura de Ferraz realizou serviços de recuperação asfáltica na Rua Lourenço Paganucci - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

A malha viária de Ferraz de Vasconcelos segue recebendo melhorias contínuas. Nesta segunda-feira (30), equipes da Secretaria de Serviços Urbanos estiveram na Rua Lourenço Paganucci para realizar serviços de recuperação asfáltica, dentro de um programa permanente voltado à conservação das ruas da cidade.

Esta intervenção teve como foco a correção de trechos comprometidos, prevenindo danos maiores no pavimento e contribuindo para um tráfego mais seguro e fluido. A iniciativa faz parte de um planejamento abrangente que atende diferentes bairros, priorizando pontos com maior necessidade de manutenção.

Paralelamente às ações nas vias, a administração municipal mantém uma agenda regular de zeladoria urbana. Entre os serviços executados semanalmente estão limpeza pública, substituição de estruturas danificadas, manutenção em unidades escolares, poda de árvores, higienização de espaços públicos e feiras, além de trabalhos em galerias pluviais e conservação de áreas de convivência.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, o trabalho segue critérios técnicos e organização estratégica. “Estamos atuando de forma contínua em várias regiões da cidade, buscando atender às demandas com rapidez e eficiência. O compromisso é melhorar a mobilidade urbana e garantir mais segurança para a população”, destacou.

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