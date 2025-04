Ferraz intensifica vacinação contra a gripe e programa Dia D

A Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos já começou a Campanha de Vacinação Contra a Influenza 2025 em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município e já planeja um Dia D, no próximo dia 10 de maio (sábado) para intensificar as ações contra o vírus da gripe.

Podem ser vacinados as crianças de 6 meses a menor de 6 anos, Gestante, Idoso com 60 anos ou mais, Puérpera, Trabalhador da Saúde, Indígena, Quilombola, Pessoa em situação de rua, Professor, Profissional das Força de Segurança e Salvamento, Profissional das Força Armada, Pessoa com deficiência, Caminhoneiro, Trabalhador de Transporte Coletivo, Trabalhador Portuário e dos Correio, População privada de liberdade e Funcionário do sistema prisional, Pessoa portadora de Doença Cônicas e Condição Clínica Especial.

Os locais de vacinação são as 14 UBSs do município, das 8 às 16 horas. Nas unidades que funcionam em horário ampliado: CSII, UBS Santo Antônio, São Paulo, Margarida e CDHU das 08:00 às 20h.

Nas UBSs que funcionam aos sábados: CSII, Santo Antônio e Margarida, das 8 às 16 horas. Para a vacinação basta levar a caderneta de vacinação e documentos pessoais.

No próximo dia 10 de maio será o Dia D da Vacinação Contra a Influenza no município. As seguintes unidades abrirão no sábado, das 8 às 17 horas: UBSs: CSII, Santo Antônio, São Paulo, Margarida, Jamil e Bela Vista. Haverá também um posto volante na XV de Novembro, das 8 às 17 horas, vacinando a população.

O secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, orienta a população a aproveitar a oportunidade para se vacinar, como o casal Helena e José que foram até a UBS do Jardim Rosana para serem imunizados juntos.

Ela, com 77 anos, e ele, com 80, já saíram da unidade imunizados e felizes da vida: “Nunca mais peguei gripe. Tomo todos os anos. É uma beleza”, disse seu José, ao lado da esposa.