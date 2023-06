Ferraz lança campanha do agasalho; meta é arrecadar mais de 100 mil peças

A meta é superar a arrecadação em 2022, que foi de 100 mil peças.

A cerimônia ocorreu no Paço Municipal e contou com a presença da prefeita Priscila Gambale.

A campanha beneficente arrecadará roupas de frio, agasalhos, cobertores e roupas de cama para doar às famílias em vulnerabilidade e pessoas em situação de rua. As peças novas ou em bom estado de uso e conservação serão distribuídas pelo órgão, além das entidades parceiras que já promovem o trabalho social no município.

“O espírito de solidariedade promove a construção de uma sociedade mais justa, e o Aquece Ferraz tem o papel fundamental em acolher e proteger as famílias em vulnerabilidade que enfrentarão períodos de baixas temperaturas. Convido todos ferrazenses a participarem da iniciativa”, destaca Gambale.

Para participar, basta deixar a doação em um dos pontos de coleta que estão distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas municipais, supermercados, estabelecimentos comerciais, Paço Municipal, igrejas e indústrias.

De acordo com a presidente do órgão, Cida Gambale, é importantíssimo a participação da sociedade. “O Aquece Ferraz ganhou força com a apoio de empresas e comércios locais, mas a colaboração dos moradores também será de grande valia, pois é importante que todos se mobilizem mais do que nunca. Nesse lançamento já recebemos centenas de doações, o que nos anima para um ótimo começo”, pontua.

Outra opção é colaborar com a entrega dos donativos na sede do Fundo Social de Solidariedade, na Rua Santa Catarina, 330, na Vila Romanopolis. Dúvidas e mais informações podem ser feitas pelo telefone 4678-4018.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos lançou, nesta terça-feira, a campanha Aquece Ferraz 2023, com o objetivo de aquecer o inverno de quem mais precisa.