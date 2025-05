Ferraz lança nesta quarta-feira programa 'Emprega Ferraz/PAT'

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos lança nesta quarta-feira (28), a partir das 9 horas, o ‘Emprega Ferraz/PAT’, no Centro de Integração à Cidadania (CIC), no Parque São Francisco. O programa de empregabilidade da cidade oferecerá todas as vagas de emprego do município, vindas das indústrias, prestadores de serviço, estabelecimentos comerciais e parceiros, além das oportunidades de todo Alto Tietê e São Paulo. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico ficará responsável pela administração das vagas, pela divulgação, pela realização dos processos seletivos, triagem e intermediação da mão de obra.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke este é um passo importante para que o ferrazense identifique o CIC como o principal caminho para o emprego na cidade. A gestão do Emprega Ferraz/PAT já começou na prática há quase um mês e os últimos processos seletivos já foram realizados sob a gestão da Prefeitura de Ferraz. A partir de agora, os processos seletivos serão intensificados durante todo o mês, pelo menos uma vez por semana ou sempre que houver novas vagas.

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que já está atuando no PAT ficará responsável também pelos pedidos de seguro/desemprego, carteira de trabalho, qualificação profissional, além das vagas de emprego em parceria com os governos estadual e federal.

Na prática, agora o serviço ficará centralizado num espaço com boa localização e integração com tudo o que o trabalhador precisa para facilitar a vida dos ferrazenses: “Além de estas ações estamos comprometidos em realmente buscar um serviço de excelência aos nossos trabalhadores facilitando a vida de quem busca emprego, promovendo esta intermediação importante com as empresas e indústrias e trazendo todo o know how que já temos para o ‘Emprega Ferraz’”, afirmou Balke.

Em breve, muitas outras novidades ainda serão anunciadas como um aplicativo para os ferrazenses e também para o empregador; além do incremento de novos cursos de qualificação. Para o lançamento do programa, a Prefeitura de Ferraz convida toda a população e deverá realizar um processo seletivo no dia para coroar com êxito o lançamento do ‘Emprega Ferraz’ com a presença das autoridades do município e do governo do Estado de São Paulo.

O PAT funciona no prédio do CIC, na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco, em frente à estação Gianetti.