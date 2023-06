Ferraz lança Orçamento Participativo para 2024

A Prefeitura de Ferraz lançou o Orçamento Participativo 2024 para ouvir a opinião dos moradores sobre as melhorias que eles querem para o município. A consulta pública está disponível no site www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br por meio de um cadastro.

No banner principal disponível no site é possível acessar o cadastro e detalhar a proposta que o munícipe quer ver contemplada para o ano que vem.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, o Orçamento Participativo é a nova modelagem de orçamento público proposto pelos órgãos de controle externo como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) e o Ministério Público.

O objetivo é que a população seja envolvida na discussão que vai definir as obras prioritárias para o ano que vem como forma da população estar mais próxima das ações no município para ter maior efetividade aos gastos públicos.

O Orçamento Participativo é a forma mais democrática de conseguir coletar informações perante os municípios com a finalidade de priorizar as necessidades da população em relação aos investimentos.

Com o lema, participe e ajude a eleger as prioridades para o município

O cadastro é feito mediante o fornecimento de nome, bairro, e-mail, idade, área de interesse, sugestão e uma verificação de segurança. Depois é só clicar em enviar e pronto, a sua sugestão será contabilizada.

As sugestões podem ser enviadas até 31 de agosto. Após este prazo, a Secretaria de Fazenda dará início à elaboração do orçamento compilando todas as informações recebidas.

Os dados vão embasar o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) e seguirá para análise e votação na Câmara. É realizada audiência pública para a votação e discussão do orçamento no legislativo com a participação da população, ainda sem data.