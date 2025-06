Ferraz lança Semana do Meio Ambiente

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizou nesta segunda-feira (2) a abertura da Semana do Meio Ambiente. O evento ocorreu no Paço Municipal, que fica localizado na rua Pedro Foschini, 200, Vila Romanópolis, com apresentações musicais e doações de mudas.

A ação teve como objetivo dar início a uma série de atividades que ocorrerão na cidade durante essa semana, como exposições de recicláveis, plantio de árvores nativas, feira de adoção de animais e muito mais.

Estiveram presente na ocasião, a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, o secretário de Meio Ambiente, José Aparecido do Nascimento, o Aparecido Marabraz, a secretaria de Educação, Paula Trevizolli, o secretário de Desenvolvimento Habitacional Relações Comunitárias e Favelas, Calos Alexandre, o secretário de Administração, Adriano Dias, o secretário de Obras, Eduardo Paiva, além dos Vereadores, Renato Ramos (Renatinho) e Selma Francisca (Professora Selma).

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, pontuou a importância do cuidado com a natureza para o futuro das próximas gerações.

“O ano inteiro, nós reforçamos a importância da conscientização. Os recursos naturais são finitos e preservar o meio ambiente é cuidar do futuro das próximas gerações” relatou a chefe do executivo.

O secretário de Meio Ambiente relatou quais são as expectativas para esta semana que já ocorre todos os anos na cidade.

“Essa semana será marcada pela comemoração simbólica do cuidado com o Meio Ambiente, estamos com o coração repleto de expectativas para que esse evento traga muitos resultados positivos para a cidade. É sempre importante reforçar para as pessoas o cuidado que devemos ter com a natureza para termos uma melhor qualidade do solo, da terra e do ar”, pontuou o titular da pasta.