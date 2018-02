Ferraz mudará a escolaridade para contratação de auxiliar de creche

Para facilitar a contratação de auxiliar de creche por concurso público, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos decidiu alterar a exigência de escolaridade do futuro profissional. Hoje, para fazer o provimento do cargo, o auxiliar de creche precisa ter formação de nível médio na modalidade normal/magistério. Com a mudança, o grau de instrução passará ser o ensino médio completo.

A mudança pretendida na lei complementar nº225, de 25 de novembro de 2009 deverá ser aprovada em primeiro turno na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal após o recesso parlamentar, na segunda-feira, dia 5, a partir das 18h. A matéria é a única da pauta. A nova redação do texto encontra-se tramitando na Casa desde dezembro do ano passado.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação comandada pela professora Valéria Eloy da Silva Kovac, a presente alteração na citada lei complementar faz-se necessária porque o curso normal superior não está sendo mais ministrado no Estado de São Paulo e, portanto, acaba dificultando a contratação desse tipo de mão de obra especializada. Em contrapartida, a quantidade de alunos na rede municipal chega a 23 mil.

Na atualidade, com o déficit de professores em sala de aula, o auxiliar de creche termina desempenhando essa importante tarefa. Por sua vez, a rede municipal de ensino possui um pouco mais de 1,1 mil professores. Para ampliar o número e, com isso, recompor o quadro de profissionais, a pasta da Educação estuda a realização de concurso público ainda este ano, mas não existe uma data definida para o ato.