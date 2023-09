Ferraz organiza campanha para atualizar caderneta de vacinação

Uma van vai percorrer vários bairros da cidade para levar a vacina mais próxima das famílias. Além disso, haverá postos volantes, todos os sábados, no Centro de Convenções, das 14 às 17 horas, no centro da cidade.

Serão aplicadas todas as vacinas do calendário estadual e nacional como as vacinas Meningocócica; Pentavalente; Pneumocócica, Poliomielite; Tríplice Viral, entre outras.

Durante a semana, a ‘van da vacina’ com a equipe da Saúde vai percorrer os bairros da cidade chamando as crianças e adolescentes para tomarem a vacina e atualizar a Caderneta de Vacinação, das 9 às 15 horas. A primeira região visitada foi a Vila Andeyara e adjacências.

A podóloga Marcela dos Santos levou o filho Vicente, de um ano e três meses para atualizar a caderneta: “Achei muito boa a iniciativa realizada hoje”, afirmou. A criança tomou as vacinas contra a meningite, pneumonia e SCR (sarampo, caxumba e rubéola).

A cidade foi dividida em polos usando como referência as escolas municipais, como a Dr. Oliveira Laert neste dia 25 de setembro. Já amanhã, será a vez da equipe percorrer a Emeb Professor Ruy Coelho no Jardim São Giovanni (26/09). No dia seguinte, 27/09, a ‘van da vacina’ estará na Avenida Dom Pedro, na Vila Romanópolis; e nos dias 28 e 29, será a vez da Vila Arbame. Posteriormente, nos dias 2, 3 e 06/10, a equipe da Saúde estará na Vila Santo Antônio; Já nos dias 4 e 5 no Núcleo Itaim e assim por diante.

Quem tiver dúvidas sobre a vacina em atraso pode levar a Carteira de Vacinação e fazer os esclarecimentos com a equipe da Saúde. Dependendo da escola e do fluxo de crianças, a equipe ficará de um a dois ou até três dias na região. Por isso, é uma grande chance de aproveitar para colocar a saúde em dia, principalmente quem não tem condições de levar os filhos ou adolescentes durante a semana. Já aos sábados também será possível atualizar o calendário das crianças.

Um posto volante ficará na Praça de Eventos e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ficarão abertas – cada final de semana uma unidade diferente e no dia D da campanha previsto para 07/10 serão em todas as unidades.

