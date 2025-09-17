Ferraz orienta contribuintes a renegociarem dívidas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos alerta os contribuintes da cidade para aproveitarem o Programa de Regularização Fiscal (Refis) 2025 que vai até o próximo dia 31 de outubro por esta ser a última edição realizada no município.

A Secretaria de Fazenda solicita aos moradores que procurem o departamento de Negociação de Dívida Ativa, o quanto antes, para levantarem as suas dívidas junto à administração municipal e buscar o parcelamento, já que o Refis dá desconto de até 100% nos juros e multas e escalonamento para os pagamentos conforme a disponibilidade do interessado.

Até o momento, foram realizados 1.838 acordos, entre parcelamentos e pagamentos à vista.

O coordenador Tributário da Secretaria de Fazenda, Thiago Rocha, afirmou que a procura está abaixo do previsto e por este motivo, serão criadas alternativas para fomentar o aumento no número de acordos.

Os descontos são escalonados: para pagamentos em até 12 vezes (80% de desconto) nos juros e multas; em até 24 parcelas (desconto de 60%) e em 36 vezes, o desconto é de 55%. As parcelas começam a partir de R$ 76,75 para as pessoas físicas e R$ 139,54 para pessoas jurídicas.

Poderão ser incluídos no Refis os débitos de natureza tributária e não tributária, inscritos em Dívida Ativa, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024. Não estão incluídos no Refis débitos relacionados à multa de trânsito.

O Refis é o Programa de Regularização Fiscal, uma iniciativa da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos que possibilita parcelar dívidas de natureza tributária e não tributária, oferecendo condições diferenciadas de descontos.