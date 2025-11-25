Ferraz de Vasconcelos participa da 2ª edição do Prêmio Inova Educação e leva troféu para casa

A noite da última segunda-feira (24) foi marcada por ansiedade e emoção. O município de Ferraz de Vasconcelos concorreu à 2ª edição do Prêmio Inova Educação do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, e levou o troféu para casa.

A cidade enviou representantes para as duas categorias propostas: “Práticas Pedagógicas” e “Práticas de Gestão”, e a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Helmuth Herman Baxmann, com o projeto “Imprensa Jovem”, que promove o protagonismo estudantil por meio de produção e divulgação de conteúdos midiáticos, foi o projeto vencedor na categoria “Práticas de Gestão”.

A temática deste ano foi “Educação e Cultura Digital: Oportunidades e Desafios”. A Emeb Primorosa Jorge do Nascimento, com o projeto “As avaliações formativas digitais como potencializadoras do aprendizado”, que aplica ferramentas como Kahoot e Mentimeter nas aulas do cursinho preparatório para tornar as avaliações mais interativas, também concorreu ao prêmio na categoria “Práticas Pedagógicas”.

Os estudantes acompanharam a premiação ao lado da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, do vereador Alexandro Silva, o Teteco e da secretária de Educação, Paula Trevizolli, além de muitos outros profissionais da Educação que trabalharam com os alunos durante o ano e foram prestigiar o evento.

Ao todo, 14 municípios participaram da ação com 36 projetos inscritos. O prêmio reforça o compromisso da cidade com a Educação Pública.