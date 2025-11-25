Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 25 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz de Vasconcelos participa da 2ª edição do Prêmio Inova Educação e leva troféu para casa

Projeto 'Imprensa Jovem', da Emeb Helmuth Herman Baxmann venceu na categoria 'Práticas de Gestão'

25 novembro 2025 - 12h38Por De Ferraz
- (Foto: Ísis Katherine/ SecomFV)

A noite da última segunda-feira (24) foi marcada por ansiedade e emoção. O município de Ferraz de Vasconcelos concorreu à 2ª edição do Prêmio Inova Educação do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, e levou o troféu para casa.

A cidade enviou representantes para as duas categorias propostas: “Práticas Pedagógicas” e “Práticas de Gestão”, e a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Helmuth Herman Baxmann, com o projeto “Imprensa Jovem”, que promove o protagonismo estudantil por meio de produção e divulgação de conteúdos midiáticos, foi o projeto vencedor na categoria “Práticas de Gestão”.

A temática deste ano foi “Educação e Cultura Digital: Oportunidades e Desafios”. A Emeb Primorosa Jorge do Nascimento, com o projeto “As avaliações formativas digitais como potencializadoras do aprendizado”, que aplica ferramentas como Kahoot e Mentimeter nas aulas do cursinho preparatório para tornar as avaliações mais interativas, também concorreu ao prêmio na categoria “Práticas Pedagógicas”. 

Os estudantes acompanharam a premiação ao lado da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, do vereador Alexandro Silva, o Teteco e da secretária de Educação, Paula Trevizolli, além de muitos outros profissionais da Educação que trabalharam com os alunos durante o ano e foram prestigiar o evento.

Ao todo, 14 municípios participaram da ação com 36 projetos inscritos. O prêmio reforça o compromisso da cidade com a Educação Pública.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz amplia Zona Azul e reforça regras de isenção para idosos e pessoas com deficiência
Região

Ferraz amplia Zona Azul e reforça regras de isenção para idosos e pessoas com deficiência

Ferraz inicia programação dos 21 Dias de Ativismo com oficina e roda de conversa
Região

Ferraz inicia programação dos 21 Dias de Ativismo com oficina e roda de conversa

Live de pré-lançamento do livro Corpo-Bruja acontece nesta terça-feira
Região

Live de pré-lançamento do livro Corpo-Bruja acontece nesta terça-feira

Poá realiza Mutirão de Emprego com mais de 500 vagas nesta terça-feira
Região

Poá realiza Mutirão de Emprego com mais de 500 vagas nesta terça-feira

Deputados do PL da região saem em defesa de Bolsonaro
Região

Deputados do PL da região saem em defesa de Bolsonaro

Oficina do Teatro da Neura estreia espetáculo no dia 29 de novembro
Região

Oficina do Teatro da Neura estreia espetáculo no dia 29 de novembro