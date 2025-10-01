Ferraz participa de caravana para a Feira do Empreendedor 2025

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e o Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas (Sebrae) levarão empreendedores para a Feira do Empreendedorismo 2025, em São Paulo. A edição de 2025 da Feira do Empreendedor acontecerá de 15 a 18 de outubro de 2025, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, um dos mais modernos locais para eventos do País. A entrada é gratuita, com expectativa de receber mais de 110 mil visitantes e movimentar R$ 45 milhões em negócios.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura está com um ônibus disponibilizado ao município com 40 lugares para o primeiro dia apenas: 15 de outubro. As vagas são gratuitas. Serão dois pontos de partida: em frente à Prefeitura de Ferraz, na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis às 7h30 da manhã e a outra saída prevista em frente à Fatec, na rua Carlos de Carvalho, 200, no Jardim São João. O retorno será às 17 horas, saindo de São Paulo para voltar ao município.

Para o coordenador-executivo do Desenvolvimento Econômico, Thiago Severo, é uma excelente oportunidade aos empreendedores ferrazenses para inovarem em seus negócios e conhecerem as novidades do meio empresarial num ambiente de muita troca de informações. Se você é empreendedor e quer fazer networking, trocar informações e saber de todas as novidades do mundo do empreendedorismo não pode perder esta oportunidade. Mas, atenção, é necessário fazer uma inscrição prévia e reservar o seu lugar no ônibus.

O link disponível é: https://linktr.ee/Missao_FE25_AltoTiete. Se você possui CNPJ ou representa uma empresa, faça sua inscrição com o CNPJ. Para mais informações, ligue para a secretaria: 4674-7870.