Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 01 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz participa de caravana para a Feira do Empreendedor 2025

01 outubro 2025 - 10h00Por de Ferraz
Ferraz participa de caravana para a Feira do Empreendedor 2025Ferraz participa de caravana para a Feira do Empreendedor 2025 - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos e o Serviço Brasileiro de Apoio às Empresas (Sebrae) levarão empreendedores para a Feira do Empreendedorismo 2025, em São Paulo. A edição de 2025 da Feira do Empreendedor acontecerá de 15 a 18 de outubro de 2025, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, um dos mais modernos locais para eventos do País. A entrada é gratuita, com expectativa de receber mais de 110 mil visitantes e movimentar R$ 45 milhões em negócios.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura está com um ônibus disponibilizado ao município com 40 lugares para o primeiro dia apenas: 15 de outubro. As vagas são gratuitas. Serão dois pontos de partida: em frente à Prefeitura de Ferraz, na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis às 7h30 da manhã e a outra saída prevista em frente à Fatec, na rua Carlos de Carvalho, 200, no Jardim São João. O retorno será às 17 horas, saindo de São Paulo para voltar ao município.

Para o coordenador-executivo do Desenvolvimento Econômico, Thiago Severo, é uma excelente oportunidade aos empreendedores ferrazenses para inovarem em seus negócios e conhecerem as novidades do meio empresarial num ambiente de muita troca de informações. Se você é empreendedor e quer fazer networking, trocar informações e saber de todas as novidades do mundo do empreendedorismo não pode perder esta oportunidade. Mas, atenção, é necessário fazer uma inscrição prévia e reservar o seu lugar no ônibus.

O link disponível é: https://linktr.ee/Missao_FE25_AltoTiete.  Se você possui CNPJ ou representa uma empresa, faça sua inscrição com o CNPJ. Para mais informações, ligue para a secretaria: 4674-7870.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá encerra setembro amarelo com dança circular e reforça rede de apoio à saúde mental
Região

Poá encerra setembro amarelo com dança circular e reforça rede de apoio à saúde mental

Inscrições para concurso público na Câmara de Mogi abrem segunda
Região

Inscrições para concurso público na Câmara de Mogi abrem segunda

Ferraz dá início ao processo de regularização fundiária no condomínio Meridional
Região

Ferraz dá início ao processo de regularização fundiária no condomínio Meridional

Novos parâmetros estabelecem 12 por 8 como pressão alta; cardiologista explica o que muda
Região

Novos parâmetros estabelecem 12 por 8 como pressão alta; cardiologista explica o que muda

Ferraz celebra Festa da Primavera com desfile e apresentações de dança
Região

Ferraz celebra Festa da Primavera com desfile e apresentações de dança

SP lança programa pioneiro de restauração e conservação com pagamento em carbono e biodiversidade
Região

SP lança programa pioneiro de restauração e conservação com pagamento em carbono e biodiversidade