Ferraz pode receber R$ 2 mi para reforma de campos de futebol

Ferraz de Vasconcelos pode receber, ainda este ano, um repasse financeiro de R$ 2 milhões para ser aplicado na reforma dos campos de futebol do Jardim Castelo e no Estádio Municipal Prefeito Ângelo Castelo, o Raspadão. A verba deverá ser encaminhada por meio do Ministério dos Esportes, por indicação de uma emenda parlamentar do deputado federal Nilto Tatto (PT). O documento da Câmara dos Deputados foi entregue nesta terça-feira (13), ao prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta.

Para o prefeito Zé Biruta, a liberação dessa verba será de grande importância para o município. “A cidade ainda enfrenta muitas dificuldades financeiras, mas nós estamos trabalhando bastante, para equilibrar as contas e o repasse desse valor vai contribuir para que nós possamos oferecer melhor qualidade nas atividades esportivas do município, principalmente aos praticantes de futebol”, afirma o chefe do Executivo ferrazense.

De acordo com a Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e Qualidade de Vida, depois que os aportes forem depositados nos cofres da municipalidade, o dinheiro será utilizado para a colocação de grama sintética nos campos do Castelo, localizado no Jardim Castelo e no Raspadão, no bairro do Jardim Castelo Branco.

“Nós conhecemos as dificuldades do esporte na cidade, mas aos poucos vamos buscando melhorias e avançando nesse sentido. Com essa quantia, faremos grandes reformas nos dois espaços e aplicaremos aonde mais for possível. Continuaremos indo atrás de qualquer recurso que ajude nossa cidade”, afirmou o titular do Esporte ferrazense, Francisco Pereira de Brito.

Comemoração “Dia Internacional da Mulher”

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Ferraz, por meio da Secretaria Esporte, realizou atividades voltadas às mulheres da comunidade no último dia 8, em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Na oportunidade, as aulas de Zumba e Ritmos foram abertas ao público. O secretário de Esporte, Francisco Pereira de Brito, esteve presente e ressaltou que as aulas também acontecem durante toda a semana, e que quem estiver interessado pode se inscrever. Mais informações podem ser obtidas pelo 4678-5708.