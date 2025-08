Ferraz prepara 'Agosto Lilás' com atividades de combate à violência

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos terá uma programação recheada em todo o município para comemorar o “Agosto Lilás” de prevenção e combate à violência doméstica. A Coordenadoria da Mulher e a Casa da Mulher Paulista Ferrazense prepararam uma programação extensa durante o mês todo com muitas palestras, rodas de conversa e uma novidade: uma tenda itinerante que percorrerá locais de grande aglomeração do público levando muita conscientização e informação sobre a data. Durante as próximas semanas, oficinas itinerantes percorrerão Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de escolas municipais para dialogar com a população em toda a cidade.

Nesta quinta-feira, dia 07/08, haverá o lançamento da Campanha: Cultura de Paz – Ferraz por Elas” na Câmara de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o poder legislativo. Será uma sessão solene em celebração aos 19 anos da Lei Maria da Penha, a partir das 18 horas. Também na sexta-feira, dia 08 de agosto, haverá uma roda de conversa na Instituição Gerando Falcões para conscientização e combate à violência contra a mulher.

Para a coordenadora da Mulher, Juliane Gallo, esta é uma ótima oportunidade de disseminar informações importantes a fim de termos uma sociedade mais justa, igualitária e sem violência para as mulheres: “Neste mês vamos focar neste assunto e tocar as pessoas para este tema tão importante. É a oportunidade para educar e conscientizar os moradores de que não é comum mulher ser agredida, em hipótese alguma, como cenas que vemos sempre e que causam revolta. A cidade possui uma rede de proteção à mulher, que às vezes, as pessoas não conhecem. Então, o conhecimento e a conscientização ajudam a tornar esta balança mais equilibrada”, afirmou. Todas as mulheres estão convidadas a participarem.

Os canais de atendimento às mulheres no município são o seguinte: Casa da Mulher Paulista Ferrazense (rua Dom João VI, 513 – 4675-4037); Delegacia de Defesa da Mulher – rua David Rogatis, 49 – 4678-1010); Defensoria Pública – rua Carlos Gomes, 215 – 4678-3076; Guardiã Maria da Penha (4679-4334 e 4677-3112) e Central de Atendimento à Mulher (180).