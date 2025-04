Ferraz promove 3ª Conferência da Pessoa Idosa

Sociedade Civil, Poderes Executivo e Legislativo, ativistas e organizações sociais se reuniram nesta quinta-feira (24) na 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Ferraz de Vasconcelos, com o objetivo de discutir novas propostas, ações e a execução de mais políticas públicas que atendam as necessidades da pessoa idosa ferrazense. O encontro ocorreu no auditório da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no Jardim São João.

A leitura do Regimento Interno foi o ponto de partida para os debates com temas específicos do interesse público, por meio de articulações coletivas e individuais. Para estimular a participação de todos, a Conferência traçou cinco eixos para discussões e projetos, mediante a proposta “Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação”, com o objetivo de assegurar inclusão, protagonismo e garantir que a população participe ativamente das decisões que impactam diretamente a qualidade de vida da melhor idade.

Gerenciada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a Secretaria de Assistência Social, a programação contou com a apresentação cultural do coral Oiaeu, que emocionou os participantes com crianças e idosos atendidos pelo serviço. Além da palestra com a psicóloga Lucinéia Aparecida Fernandes.