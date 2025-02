Ferraz promove 4ª edição do IPTU Premiado e premia contribuintes com R$ 150 mil em prêmios

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou a quarta edição do IPTU Premiado distribuindo 344 prêmios; R$ 150 mil no total em valores e beneficiando contribuintes com prêmios que variaram de R$ 200 a R$ 5 mil. Na cerimônia da última sexta-feira, dia 21, a Secretaria de Fazenda convocou 142 contribuintes para retirarem a premiação no Ginásio Municipal de Esportes Marcílio Guerra. Os demais premiados receberam as instruções de como retirar os prêmios na Prefeitura. Os valores foram referentes aos sorteios de 2024 e os ganhadores são definidos através dos sorteios da Loteria Federal.

O IPTU Premiado é uma forma da Prefeitura de Ferraz premiar os contribuintes que estão em dia com o pagamento do IPTU incentivando o pagamento ao município poder investir reverter em áreas essenciais como investimentos na Saúde, Obras, pavimentação asfáltica, entre outras. Na cerimônia, o secretário de Fazenda, Pedro Paulo Teixeira Júnior, destacou a iniciativa para o município. A prefeita Priscila Gambale e os vereadores Hodirlei Martins, o Mineiro; e Renatinho Ramos de Souza (Renatinho Se Ligue); Cláudio Squizato; Alexandro Santos Alves Silva (Teteko) e Selma Francisca dos Santos (Professora Selma), assim como os secretários de Esportes, José Batista de Souza e de Governo e Relações Institucionais, Jackson Carlos dos Santos prestigiaram o evento e participaram da cerimônia de premiação.

Quem compareceu ao evento na sexta-feira à tarde saiu satisfeito como o seu José, morador do Parque São Francisco, que foi com a esposa receber a premiação. Ele, que sempre paga o IPTU em dia, ficou muito contente por ter sido sorteado: “Meu coração tá que não se aguenta”, disse ele, antes de receber a maior premiação, R$ 5 mil. Ele contou que vai utilizar o dinheiro para fazer compras para a casa. Uma nova mesa consta nos planos da família, assim como demais imóveis e alimentos para reforçar a despensa da família. A lista completa com todos os sorteados poderá ser obtida no endereço: wwwiptuferraz.com.br

Confira os valores dos prêmios distribuídos:

R$ 200,00 (72 ganhadores)

R$ 300,00 (103 ganhadores)

R$ 500,00 (105 ganhadores)

R$ 1.000,00 (32 ganhadores)

R$ 2.500,00 (3 ganhadores)

R$ 5.000,00 (2 ganhadores)