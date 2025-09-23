Ferraz promove ação com alunos surdos durante a Semana Nacional do Trânsito

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta terça-feira (23), uma edição especial do projeto “Agente de Trânsito Mirim”, voltada a alunos surdos da rede municipal de ensino. A atividade ocorreu na sede da Secretaria de Transporte e contou com orientações em Libras, além de uma aula prática em circuito que simula o trânsito de uma cidade.

Esta iniciativa integra a programação da Semana Nacional de Trânsito, realizada entre os dias 18 e 25 de setembro, com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”. O objetivo é promover a conscientização sobre segurança viária por meio de experiências acessíveis, inclusivas e de forte impacto visual e emocional, reforçando a importância do respeito às normas de trânsito, especialmente no que se refere à redução de velocidade.

De acordo com o secretário de Transporte, Osni Pasquarelli, a campanha deste ano tem como prioridade a proteção dos mais vulneráveis. “Queremos destacar itens que protejam os mais vulneráveis, incluindo acessibilidade e segurança viária, como pontos principais da nossa campanha”, ressaltou.

A Semana Nacional de Trânsito em Ferraz de Vasconcelos conta com apoio da Secretaria Municipal de Educação e seguirá com novas ações.

Próximas atividades da programação: 30/09 – Avenida Brasil: ação de conscientização sobre o uso irregular de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).