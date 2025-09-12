Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 12/09/2025
Região

Ferraz promove ação de conscientização sobre maus-tratos e abandono de animais

iniciativa prevê o mapeamento das rotas de abandono, identificando os pontos da cidade com maior incidência desse crime

12 setembro 2025 - 12h44Por De Ferraz
- (Foto: Jonathan /Secom Ferraz)

A Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos iniciou, nesta quinta-feira (11), uma ação de conscientização contra o abandono de animais no município.

A iniciativa prevê o mapeamento das rotas de abandono, identificando os pontos da cidade com maior incidência desse crime. Nesses locais, serão instaladas placas de conscientização, destacando que o abandono é crime e informando os canais de denúncia para que a população possa colaborar em casos de maus-tratos ou abandono.

A primeira placa foi instalada na Delegacia de Polícia de Ferraz, e contou com a presença do delegado Amadeu Ricardo dos Santos e do comandante Ramos.

Para o gerente de Proteção Animal da Prefeitura, Marquinhos Marcelino Rodrigues, o objetivo é ampliar a rede de conscientização. "Queremos que a população esteja informada e engajada, denunciando sempre que presenciar situações de maus-tratos ou abandono", afirmou.

Nos próximos dias, novas placas serão fixadas em diversos pontos já mapeados, como escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), praças e outros equipamentos públicos municipais.

Segundo a Secretaria, os registros mostram que a maioria dos animais abandonados são cães (machos e fêmeas), embora também haja casos envolvendo gatos.

Para denunciar situações de abandono ou maus-tratos, a população pode entrar em contato pelo telefone (11) 4678-2275 ou pelo e-mail bemestaranimalferraz@gmail.com.

 

