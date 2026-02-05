Ferraz promove ações de conscientização sobre o Alzheimer durante o Fevereiro Roxo

Durante o mês de fevereiro, a Secretaria de Saúde realiza a campanha Fevereiro Roxo, voltada à conscientização sobre a Doença de Alzheimer. A iniciativa será desenvolvida em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com uma série de ações educativas e de promoção da saúde.

Ao longo do mês, as unidades promoverão palestras, rodas de conversa, atividades multidisciplinares e ações comunitárias, incluindo caminhadas, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, estimular o diagnóstico precoce e fortalecer o cuidado com pacientes e familiares.

Cada UBS contará com programação própria, elaborada de acordo com o perfil do território e da população atendida, envolvendo equipes multiprofissionais da rede municipal de saúde. A programação completa está no site da Prefeitura.

A campanha Fevereiro Roxo busca chamar a atenção para a importância do conhecimento sobre o Alzheimer, uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta a memória, o comportamento e a capacidade funcional, impactando diretamente a qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores.

Por meio das ações desenvolvidas nas unidades, o município reforça o compromisso com a promoção da saúde, a prevenção e o cuidado humanizado, aproximando os serviços de saúde da população e fortalecendo as políticas públicas voltadas à atenção básica.