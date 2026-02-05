Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 05 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Saúde

Ferraz promove ações de conscientização sobre o Alzheimer durante o Fevereiro Roxo

Campanha será desenvolvida nas 14 UBSs do município com palestras, rodas de conversa e atividades multidisciplinares ao longo do mês

05 fevereiro 2026 - 12h50Por de Ferraz
Ferraz promove ações de conscientização sobre o Alzheimer durante o Fevereiro RoxoFerraz promove ações de conscientização sobre o Alzheimer durante o Fevereiro Roxo - (Foto: Arquivo/Secom Ferraz)

Durante o mês de fevereiro, a Secretaria de Saúde realiza a campanha Fevereiro Roxo, voltada à conscientização sobre a Doença de Alzheimer. A iniciativa será desenvolvida em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com uma série de ações educativas e de promoção da saúde.

Ao longo do mês, as unidades promoverão palestras, rodas de conversa, atividades multidisciplinares e ações comunitárias, incluindo caminhadas, com o objetivo de ampliar o acesso à informação, estimular o diagnóstico precoce e fortalecer o cuidado com pacientes e familiares.

Cada UBS contará com programação própria, elaborada de acordo com o perfil do território e da população atendida, envolvendo equipes multiprofissionais da rede municipal de saúde. A programação completa está no site da Prefeitura.

A campanha Fevereiro Roxo busca chamar a atenção para a importância do conhecimento sobre o Alzheimer, uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta a memória, o comportamento e a capacidade funcional, impactando diretamente a qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores.

Por meio das ações desenvolvidas nas unidades, o município reforça o compromisso com a promoção da saúde, a prevenção e o cuidado humanizado, aproximando os serviços de saúde da população e fortalecendo as políticas públicas voltadas à atenção básica.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Ferraz realiza 1ª edição do Projeto "Me Leva Pra Casa" com feira de adoção responsável
Região

Prefeitura de Ferraz realiza 1ª edição do Projeto "Me Leva Pra Casa" com feira de adoção responsável

Condemat+ apresenta demandas ao Governo Federal para fortalecer políticas públicas regionais
Região

Condemat+ apresenta demandas ao Governo Federal para fortalecer políticas públicas regionais

Arujá desenvolve ações preventivas e supera período crítico de chuvas
Combate às enchentes

Arujá desenvolve ações preventivas e supera período crítico de chuvas

Fiscalização da Prefeitura fecha e multa fábrica de pães por irregularidades
Mogi

Fiscalização da Prefeitura fecha e multa fábrica de pães por irregularidades

Poá intensifica vacinação contra sarampo e febre amarela com Dia D neste sábado
Região

Poá intensifica vacinação contra sarampo e febre amarela com Dia D neste sábado

Ferraz reúne cerca de 1,9 mil profissionais para acolhimento antes do início das aulas
Região

Ferraz reúne cerca de 1,9 mil profissionais para acolhimento antes do início das aulas