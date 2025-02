Ferraz promove capacitação em parceria com o INSS

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos realizou uma capacitação especial para seus servidores em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Suzano, na última sexta-feira (21). A palestra foi destinada aos profissionais da área com o objetivo de atualizá-los sobre os benefícios da Previdência Social.

O encontro também foi estendido aos assistentes sociais que atuam nos serviços municipais de saúde e no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. A iniciativa visa fornecer aos profissionais, que estão em contato direto com a população, informações atualizadas sobre os benefícios previdenciários, bem como os fluxos e trâmites do INSS. Dessa forma, busca garantir que os munícipes ferrazenses recebam um atendimento ainda mais qualificado em relação aos benefícios.

“A parceria entre a Assistência Social e o INSS reforça o compromisso de ambas as instituições em promover a capacitação contínua dos profissionais e assegurar que a população ferrazense tenha acesso a informações precisas e atualizadas sobre seus direitos previdenciários”, destaca o titular da pasta, Marcos Rogério de Oliveria.