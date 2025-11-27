Ferraz promove capacitação regional com as vigilâncias sanitárias da região

A cidade de Ferraz de Vasconcelos sediou uma capacitação dos fiscais da Vigilância Sanitária abrangidos pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). O encontro ocorreu durante esta quinta-feira (27), no auditório da sede da 173ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) reunindo representantes de vários municípios como Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Guarulhos e outras cidades do Alto Tietê.

O coordenador da Vigilância em Saúde, Jean Carlos Brito, afirmou que o objetivo foi capacitar os profissionais sobre os processos administrativos sanitários, auxiliar e ajudar os fiscais sanitários a concederem de forma mais correta e com isonomia os autos de infração, fiscalizações e vistorias do órgão.

A advogada sanitarista e diretora técnica do Grupo de Vigilância Sanitária Regional de Botucatu, Lílyan Cristina Rocha, veio ministrar a palestra e abordou temas como o poder de polícia, hierarquia das normas, princípios da administração pública e processos sanitários.

O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke, agradeceu a presença de todos e elogiou a capacitação e o desejo em busca de maior qualificação profissional e a profissionalização de procedimentos e atuações do órgão.