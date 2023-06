Ferraz promove educação ambiental

Com uma programação especial, a Semana do Meio Ambiente em Ferraz de Vasconcelos levou informação e conhecimento sobre os debates sustentáveis acerca do tema. Nesta segunda-feira (5), a Secretaria de Meio Ambiente realizou o encerramento oficial com a presença da prefeita Priscila Gambale.

Na última semana, os moradores puderam compartilhar atividades e ações que destacaram a importância da preservação dos recursos naturais e como cada cidadão deve fazer sua parte.

O roteiro contou com a caminhada ecológica, feira de adoção de animais, exposição de fotos, passeio nas dependências do local, visitação dos estudantes da rede municipal, trilhas e apresentação do novo viveiro de árvores nativas. Além do plantio de mudas nos bairros ferrazenses.

“Pelo terceiro ano consecutivo contamos com a participação de todos nessa importante luta pela preservação da natureza. O debate é necessário para que seja fortalecido cada dia mais”, pontua Gambale.