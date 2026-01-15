Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz promove esquenta de Carnaval na Estação Cidadania e Cultura

15 janeiro 2026 - 16h38Por de Ferraz
Ferraz promove esquenta de Carnaval na Estação Cidadania e CulturaFerraz promove esquenta de Carnaval na Estação Cidadania e Cultura - (Foto: Camille Melo/Secom Ferraz)

A Secretaria de Cultura e Turismo realizou nesta quinta-feira (15) o esquenta de Carnaval na Estação Cidadania e Cultura, reunindo escolas de samba do município em uma grande celebração de alegria, cultura e tradição popular.

O evento marcou a retomada do Carnaval na cidade, que há 14 anos não integrava o calendário cultural do município, e serviu como uma prévia do desfile oficial das escolas de samba em 2026, que será apresentado à população.

Durante o esquenta, seis escolas de samba mostraram ao público um pouco do que estão preparando para o desfile, reforçando a importância do Carnaval como expressão cultural e de valorização dos artistas locais.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto Rodrigues, o momento simboliza o início de uma grande festa para a cidade. "Hoje as escolas vieram mostrar o Carnaval que será desfilado e apresentado para a nossa cidade. Já são 14 anos sem o Carnaval, e estamos retomando com tudo. Aqui já demos o pontapé inicial de muita alegria e muita cultura para toda a população de Ferraz de Vasconcelos", destacou.

Carnaval 2026

Em 2026, a secretaria de Cultura e Turismo irá promover um desfile das escolas de samba de Ferraz de Vasconcelos, que acontecerá no sábado, dia 14 de fevereiro, a partir das 18h, na Rua Godofredo Ozório Novaes, altura dos números 96 ao 125, próximo à estação de Ferraz. 

O evento contará com a participação de seis escolas de samba, todas afiliadas à Liga Municipal das Escolas de Samba, e terá estrutura preparada para receber o público com conforto e segurança.
 

