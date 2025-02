Ferraz promove formação para merendeiras da rede municipal

Nesta quarta-feira (26), a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou uma formação especial com as merendeiras da rede municipal de ensino. Promovido pelo Centro de Distribuição de Alimentação Escolar de Ferraz (Cedae), o encontro ocorreu durante todo o dia e foi conduzido pelas nutricionistas do departamento.

De forma dinâmica e interativa, mais de 160 profissionais receberam orientações sobre boas práticas na manipulação dos alimentos, segurança no trabalho, atualização das práticas e procedimentos, trabalho em equipe e o melhor atendimento aos alunos que aprenderão hábitos saudáveis para seu desenvolvimento.

Servidora há 10 anos, Lídia Pereira é merendeira na Emeb Professora Primorosa Jorge do Nascimento, na Vila Santo Antônio, e compartilha com muito carinho a importância do seu trabalho na rotina escolar. Para a profissional, as refeições têm impacto direto na qualidade de vida e no futuro dos estudantes. “Cada alimento é feito com muito amor e respeito. É gratificante quando eles repetem a merenda e elogiam nossa comida, porque fortalece os laços de confiança dentro da comunidade escolar”, destaca.

Os cardápios são elaborados pelas nutricionistas do departamento, divididos de acordo com a faixa etária de cada estudante e encaminhados às unidades escolares para receberem o preparo. Entre as opções, as unidades municipais oferecem, por exemplo, menus de arroz, feijão carne cozida com legumes, salada e fruta, ou strogonoff de frango com batata ao forno.

A formação é obrigatória e promovida todos os anos pela rede. Segundo o supervisor do Cedae, Everton Cardoso, a expectativa é que, neste ano, outros momentos de acolhimento sejam realizados, pois estimulam novas práticas de conhecimento.

“Valorizar o trabalho incrível das nossas merendas é importantíssimo, pois elas desempenham um papel essencial na garantia de uma alimentação saudável, equilibrada e segura, contribuindo diretamente para a aprendizagem e a saúde dos alunos ferrazenses, pontua.