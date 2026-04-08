Ferraz promove mutirão de emprego com mais de 130 vagas disponíveis

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, realiza no dia 15 de abril mais uma edição do programa Emprega Ferraz, com a oferta de mais de 130 vagas de emprego para a população.

A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção e recolocação no mercado de trabalho, conectando candidatos às empresas parceiras do município.

O mutirão terá início às 9h, com distribuição de senhas das 8h30 até o meio-dia, e será realizado na Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos, localizada na Rua Bruno Altafim, 26 – Sítio Paredão.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local munidos de currículo atualizado impresso e documento oficial com foto.

Os cargos disponíveis serão divulgados em breve pelos canais oficiais da Prefeitura, garantindo transparência e acesso à informação para todos os candidatos.

O Emprega Ferraz tem se consolidado como uma importante ferramenta de geração de emprego e renda no município, aproximando trabalhadores das oportunidades e fortalecendo o desenvolvimento econômico local.

De acordo com o secretário, iniciativas como o Emprega Ferraz são fundamentais para promover o desenvolvimento econômico, conectar empresas e trabalhadores e garantir mais dignidade por meio do emprego.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a empregabilidade e a valorização da mão de obra ferrazense.