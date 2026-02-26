Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 26 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz promove passeio cultural para crianças na Fábrica de Cultura na Vila Curuçá

Iniciativa garantiu transporte, alimentação e acesso gratuito a espetáculo teatral infantil

26 fevereiro 2026 - 14h33Por De Ferraz
Espetáculo teatral 'Espantalho Uma História de Oz'Espetáculo teatral 'Espantalho Uma História de Oz' - (Foto: Camille Melo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoveu, na última quarta-feira (25), uma vivência cultural com crianças moradoras do Jardim Soeiro e Favela dos Sonhos. A atividade foi realizada na Fábrica de Cultura 4.0, na Vila Curuçá, onde os participantes assistiram ao espetáculo teatral “Espantalho — Uma História de Oz”, produção voltada ao público infantil e inspirada no consagrado universo de Oz.

Esta iniciativa integrou o conjunto de ações estruturadas pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, com o propósito de ampliar o acesso de crianças em situação de vulnerabilidade social a bens culturais, experiências formativas e atividades de lazer.

A seleção dos participantes ocorreu por meio de associações comunitárias que atuam diretamente nos territórios e acompanham as famílias cadastradas. A organização contou com a parceria do Instituto Recreativo Vunji, que colaborou na mobilização e no acompanhamento das crianças ao longo da programação.

Para assegurar conforto e segurança, a administração municipal disponibilizou transporte, alimentação e suporte técnico integral durante toda a atividade. A equipe da Secretaria foi responsável pela coordenação logística e pelo acompanhamento do grupo.

A ação integrou um calendário permanente de iniciativas voltadas às comunidades atendidas, que já incluiu visitas a museus, equipamentos culturais e eventos esportivos na região.

Para o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, o projeto contribuiu diretamente para a formação social e cultural dos participantes. “Nosso objetivo é ampliar horizontes e garantir que as crianças das comunidades tenham acesso à cultura, ao lazer e a novas experiências. Esses passeios ajudam a afastar, ainda que por algumas horas, os jovens de contextos de vulnerabilidade e mostram que eles podem ocupar todos os espaços da cidade. A Prefeitura oferece o suporte necessário para que essas ações aconteçam com segurança e continuidade”, destacou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá passa a aceitar PIX para pagamento do IPTU e demais tributos municipais
Região

Poá passa a aceitar PIX para pagamento do IPTU e demais tributos municipais

Saúde presta contas do 3&ordm; quadrimestre do ano de 2025 na Câmara de Mogi
Região

Saúde presta contas do 3º quadrimestre do ano de 2025 na Câmara de Mogi

Motoristas da Grande SP economizam mais de R$ 56 milhões com adesão ao SNE
Região

Motoristas da Grande SP economizam mais de R$ 56 milhões com adesão ao SNE

Prazo para renovação de alvará de feirantes e ambulantes termina nesta quinta-feira em Ferraz
Região

Prazo para renovação de alvará de feirantes e ambulantes termina nesta quinta-feira em Ferraz

Resultados do 1&ordm; semestre do Unilivre já estão disponíveis para estudantes de Ferraz
Região

Resultados do 1º semestre do Unilivre já estão disponíveis para estudantes de Ferraz

Poá celebra 77 anos com shows musicais, desfile cívico, inaugurações, bolo e corrida de rua
Região

Poá celebra 77 anos com shows musicais, desfile cívico, inaugurações, bolo e corrida de rua