Ferraz promove posse do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizará nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a cerimônia de posse dos membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (CMPDMR). O evento acontecerá às 9h30, na Câmara Municipal dos Vereadores, localizada na Avenida Dom Pedro II, n.º 234, no Centro.



Órgão colegiado e de caráter deliberativo, o CMPDMR é vinculado à Secretaria de Assistência Social e tem como missão propor, acompanhar e fortalecer políticas públicas voltadas à garantia de direitos, proteção e inclusão das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Entre suas atribuições, está o desenvolvimento de iniciativas que promovam a participação ativa desse público em diferentes setores da vida social, ampliando oportunidades e reforçando o compromisso do município com a construção de uma cidade mais acessível.



Para o presidente do Conselho, Samuel Gomes, a cerimônia representa um avanço significativo na agenda municipal de inclusão. “Nosso trabalho continuará sendo pautado pelo diálogo e pelo compromisso com a efetivação de políticas que realmente atendam às demandas da pessoa com deficiência. Queremos transformar escutas em ações e fortalecer a participação social, garantindo que Ferraz avance na promoção de direitos e na construção de uma cidade para todos”, afirmou.



A solenidade é aberta ao público e reunirá representantes da sociedade civil, autoridades municipais e os novos conselheiros, que assumem o mandato dedicados a ampliar a acessibilidade e a visibilidade das pautas relacionadas às pessoas com deficiência no município.