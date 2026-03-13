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Jornal Diário de Suzano - 12/03/2026
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Região

Ferraz promove semana de valorização às servidoras em alusão ao Mês da Mulher

Com o tema "Mulheres que transformam nossa cidade", a programação reuniu atividades voltadas ao bem-estar, saúde, qualificação e conscientização

13 março 2026 - 15h47Por De Ferraz
Programação contou com um espaço exclusivo com serviços de maquiagem, design de sobrancelhas e massagem rápidaProgramação contou com um espaço exclusivo com serviços de maquiagem, design de sobrancelhas e massagem rápida - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoveu, ao longo desta semana, uma programação especial em alusão ao Mês da Mulher, voltada às servidoras municipais. Com o tema “Mulheres que transformam nossa cidade”, a iniciativa reuniu uma série de atividades voltadas ao bem-estar, à saúde, à qualificação profissional e à conscientização, com o objetivo de valorizar o papel das mulheres no serviço público.

Nesta sexta-feira (13), a Secretaria de Administração realizou uma ação dedicada ao cuidado e à qualidade de vida das servidoras. A programação contou com aula de ioga, além de um espaço exclusivo com serviços de maquiagem, design de sobrancelhas e massagem rápida, proporcionando momentos de autocuidado, relaxamento e integração no ambiente de trabalho.

A atividade faz parte da agenda organizada pela administração municipal para reconhecer e valorizar as mulheres que atuam diariamente na gestão pública, contribuindo para o desenvolvimento do município e para a melhoria dos serviços oferecidos à população.

De acordo com a coordenadora executiva Elen de Oliveira, a iniciativa busca reforçar o reconhecimento às servidoras e promover um ambiente de acolhimento e valorização. “Pensamos em uma programação que proporcionasse momentos de cuidado, acolhimento e reconhecimento às mulheres que fazem parte da administração municipal. Elas desempenham um papel fundamental na construção de uma cidade melhor e merecem esse olhar especial”, destacou.

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