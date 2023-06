Ferraz prorroga recadastramento imobiliário até o dia 31

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos prorrogou o recadastramento imobiliário para o próximo dia 31 de agosto para dar mais tempo aos proprietários de imóveis atualizarem o cadastro junto à administração municipal.

O contribuinte que efetuar o recadastramento poderá ter mais 2% de desconto no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano de 2024, além do desconto já em vigor da Lei do Bom Pagador, que garante vantagem para quem está em dia com o IPTU.

Ferraz de Vasconcelos possui cerca de 44 mil contribuintes de IPTU que precisam atender ao chamado da Secretaria de Fazenda.

Além do recadastramento imobiliário que está sendo realizado na cidade, outras ações desenvolvidas também buscam incentivar o contribuinte a pagar em dia, como o IPTU Premiado adotado neste ano e que sorteará até R$ 150 mil em prêmios como cartões de vale-compras, recargas de celular e raspadinhas durante o ano todo.

Para concorrer, basta estar em dia e fazer o cadastro no site: www.iptuferraz.com.br. Em breve, os vencedores terão seus nomes divulgados.

Recadastramento

A prorrogação de prazo da Lei Municipal nº 3.507, de 10 de março de 2023, do recadastramento imobiliário irá subvencionar a Administração Municipal para fins de atualização cadastral imobiliária e consequentemente gerando mecanismo de melhoria na cobrança administrativa, extrajudicial e de créditos tributários.

O decreto prorrogando a data foi assinado pela prefeita Priscila Gambale e foi publicado na edição digital do Boletim Oficial do Município (BOM) – jornal da administração onde são publicados os atos oficiais, portarias e decretos. Para consulta-lo basta acessar o endereço eletrônico: www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br