Ferraz realiza 1ª mostra do serviço de acolhimento para adultos e famílias

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, comemorado no dia 19 de agosto, a Secretaria de Assistência Social realizou nesta terça-feira a 1ª Mostra do Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias (SAIAF), no salão da Igreja Nossa Senhora da Paz, na Vila Romanopolis.

A ação que foi aberta ao público tem como objetivo orientar sobre o tipo de serviço oferecido pelo SAIAF e responder dúvidas frequentes, como: Quem pode participar? Como ter acesso ao serviço? E quais são os direitos da pessoa em situação de rua?

O Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua foi instaurado em 4 de agosto deste ano para prestar homenagem às vítimas da chacina ocorrida na Praça da Sé em 19 de agosto de 2004, onde 7 pessoas foram mortas e 6 ficaram gravemente feridas.

O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, relembrou esta data e relatou a importância de garantir os direitos da pessoa em situação de rua. “Todo cidadão tem o direito à moradia, acesso a programas sociais e um trabalho digno. Nós temos um serviço de acolhimento aqui no município que oferece vagas diárias de banho, pernoite e alimentação. Estamos trabalhando para, a cada dia, ampliar este atendimento”, relatou o secretário.

O objetivo do Serviço de Acolhimento é garantir proteção social de alta complexidade, oferecendo acolhimento provisório em um espaço seguro, com condições adequadas de moradia, higiene, alimentação e convivência. Mais do que um abrigo físico, o serviço atua como um ambiente de escuta qualificada, cuidado e fortalecimento de vínculos, apoiando a construção de novos projetos de vida e a superação das vulnerabilidades.