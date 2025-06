Ferraz realiza 1ª Pré-Conferência da Assistência Social

Com o intuito de discutir políticas públicas que promovem a proteção e o bem-estar do cidadão, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) realizou a 1ª Pré-Conferência da Assistência Social, no OIAEU, localizado na rua Carlos Gomes, 85.

Serão cinco encontros com o tema “20 anos do SUAS” que possibilitarão a participação mais expressiva de trabalhadores, representantes do poder público e usuários na elaboração de projetos e medidas assistenciais.

O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério relatou sobre a importância de criarmos um espaço de reflexão e diálogo para construção de políticas públicas.

“Abrir um bate papo para que as pessoas possam trazer suas demandas e perspectivas é muito importante, pois abranger toda a população é o nosso objetivo. Por isso as Pré-Conferências ocorrerão em entidades que se localizam em diversos bairros do munícipio”, pontuou o secretário.

As Pré-Conferências são momentos que antecedem a Conferência Municipal de Assistência Social que ocorrerá nos dias 2 e 3 julho.

Confira a programação completa:

12/06/2025 - 2ª Pré-Conferência do CMAS

Local: OIAEU - Rua Nove de Julho, 114, Jardim Nove de Julho

Horário: 14h às 16h30

13/06/2025 - 3ª Pré-Conferência do CMAS

Local: OIAEU - Rua Antônio Vitorino da Costa, 120, Jardim Ione

Horário: 14h às 16h30

17/06/2025 - 4ª Pré-Conferência do CMAS

Local: S.P.N.S.A - Rua Francisco Fernandes Barroso, 30, Vila Santo Antônio

Horário: 14h às 16h

18/06/2025 - 5ª Pré-Conferência do CMAS

Local: S.P.N.S.A -

Rua Das Margaridas, 710, Vila Margarida

Horário: 14h às 16h