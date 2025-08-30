Ferraz realiza 1° JOGOMAT com alunos da rede municipal dos anos finais

Contas matemáticas sempre foram consideradas um desafio para todos os estudantes, independente da faixa etária, mas este não é o caso dos alunos da rede municipal de Ferraz de Vasconcelos. A Secretaria de Educação realizou nesta sexta-feira (29), o 1° JOGOMAT na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Maria Inês Camilo Gurgel.

O JOGOMAT é uma competição que já ocorre na Universidade de São Paulo (USP) e está sendo implantada pelo município. Com foco em jogos de tabuleiro que estimulam o raciocínio lógico, a estratégia, o respeito às regras e o espírito esportivo, o jogo tem duas categorias com faixa etária assim definidas: Pogo, para alunos de 12 anos, e o Gekitai, para aluno de 14 anos.

Cada aluno confeccionou o seu próprio tabuleiro conforme a sua criatividade, e o tabuleiro mais bonito também ganha um prêmio no final da competição.

Ferraz também enviará cerca de 12 alunos para concorrer na competição de JOGOMAT que ocorrerá na USP, no dia 13 de setembro. A aluna da Emeb Baxmann, Julia, foi ganhadora da medalha de prata nos jogos no ano passado e deixou um recado de incentivo para os competidores: “Foi uma grande alegria para mim trazer essa medalha aqui para a cidade, eu recomendo demais todos os alunos participarem, além de ser muito legal, também nos ajuda a aprender brincando”, relatou.

O aluno da Emeb Primorosa, Bruno, irá competir nos jogos, explicou de como se jogar o Pogo: “Eu preciso anular as jogadas do meu adversário colocando todas as torres na cor das minhas peças. Prestar muita atenção e sempre manter a concentração é fundamental. Estou com muitas expectativas para trazer medalha para casa”, pontuou ele.