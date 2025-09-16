Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/09/2025
Região

Ferraz realiza 1º PetPalooza com diversão e atrações diversas

Evento também contará com apresentação dos cães do Canil da GCM, feira gastronômica e shows com bandas

15 setembro 2025 - 20h00Por de Ferraz
Ferraz realiza 1º PetPalooza com diversão e atrações diversasFerraz realiza 1º PetPalooza com diversão e atrações diversas - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz )

A Secretaria de Cultura de Ferraz de Vasconcelos realizará o 1° Petpalooza nos dias 20 e 21 de setembro. A ação que tem o apoio do vereador Cláudio Squizato acontecerá na Praça dos Trabalhadores, Centro de Convenções, com várias atrações gratuitas.

No sábado, dia 20 de setembro, os trabalhos se iniciam às 10 horas, com o “sábado bom pra cachorro” que terá ações voltadas à proteção dos animais como: vacinação antirrábica, inscrições para castração gratuita de cães e gatos, desfile pet com premiação para os 3 primeiros colocados nas categorias, melhor fantasia; maior e menor cachorro; miss e mister simpatia. Serão mais de mil reais em prêmios para os primeiros colocados.

Além disso, o evento também contará com apresentação dos cães do Canil da GCM, feira gastronômica e, a partir das 18h, haverá shows com bandas de rock and roll.

No domingo, as atrações continuam a partir das 14h, com apresentações das bandas: União Charlie Brown Júnior, Banda Viva Reit, e, para encerrar a noite, a banda Dirt Jack.

O evento é gratuito e pensado para toda a família participar. “Estamos com expectativas muito positivas para esse evento, as bandas são ótimas, os horários são flexíveis para que toda a família possa participar”, pontuou a secretária de Cultura, Ana Rosa.

