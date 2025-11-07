 Ferraz realiza ações constantes de combate ao descarte irregular de lixo

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da secretaria de Serviços Urbanos, reforça seu compromisso com a preservação ambiental e a limpeza urbana. A administração municipal realiza trabalhos de limpeza e conservação em diversos bairros onde há registro de descarte irregular de lixo, prática considerada criminosa, conforme a Lei Municipal n.º 3240/2015.
No âmbito legislativo, é proibido o despejo de resíduos em vias e áreas públicas e prevê multa para os infratores. No caso de entulho, a penalidade é de 40 Unidades Fiscais do Município (UFM), equivalendo a aproximadamente R$ 5,3 mil.
O descarte inadequado de resíduos compromete a qualidade de vida e causa sérios prejuízos ao meio ambiente, como alagamentos, proliferação de doenças e atração de animais peçonhentos, roedores e insetos, incluindo escorpiões.
“A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está fazendo a sua parte, mas a colaboração de todos é essencial para mudar essa realidade. Juntos, podemos construir uma cidade mais limpa, sustentável e saudável para todos”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Ivan Santos.
Com essas ações, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, a limpeza urbana e o bem-estar da população, promovendo uma cidade cada vez mais consciente e responsável com o meio ambiente.