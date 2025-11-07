Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 07 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

 Ferraz realiza ações constantes de combate ao descarte irregular de lixo

Despejo de resíduos em vias e áreas públicas prevê multa para os infratores

07 novembro 2025 - 13h08Por Da Região
- (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da secretaria de Serviços Urbanos, reforça seu compromisso com a preservação ambiental e a limpeza urbana. A administração municipal realiza trabalhos de limpeza e conservação em diversos bairros onde há registro de descarte irregular de lixo, prática considerada criminosa, conforme a Lei Municipal n.º 3240/2015.

No âmbito legislativo, é proibido o despejo de resíduos em vias e áreas públicas e prevê multa para os infratores. No caso de entulho, a penalidade é de 40 Unidades Fiscais do Município (UFM), equivalendo a aproximadamente R$ 5,3 mil.

O descarte inadequado de resíduos compromete a qualidade de vida e causa sérios prejuízos ao meio ambiente, como alagamentos, proliferação de doenças e atração de animais peçonhentos, roedores e insetos, incluindo escorpiões. 

“A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está fazendo a sua parte, mas a colaboração de todos é essencial para mudar essa realidade. Juntos, podemos construir uma cidade mais limpa, sustentável e saudável para todos”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Ivan Santos.

Com essas ações, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, a limpeza urbana e o bem-estar da população, promovendo uma cidade cada vez mais consciente e responsável com o meio ambiente.

Deixe seu Comentário

Leia Também

33&ordm; Furusato Matsuri 2025 celebra a cultura japonesa com dois dias de shows e atrações em Mogi
Região

33º Furusato Matsuri 2025 celebra a cultura japonesa com dois dias de shows e atrações em Mogi

Quatro cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP
Região

Quatro cidades do Alto Tietê aparecem entre as campeãs na geração de empregos em SP

Defesa Civil emite alerta de tempestade para sexta e sábado
Região

Defesa Civil emite alerta de tempestade para sexta e sábado

Fundo Social de Solidariedade de Ferraz realiza Bazar Solidário na Vila Piauí
Região

Fundo Social de Solidariedade de Ferraz realiza Bazar Solidário na Vila Piauí

OAB Itaquá abre inscrições para o 2&ordm; Simpósio da Pessoa com Deficiência
Região

OAB Itaquá abre inscrições para o 2º Simpósio da Pessoa com Deficiência

Poá terá transporte gratuito para inscritos no Enem 2025
Região

Poá terá transporte gratuito para inscritos no Enem 2025