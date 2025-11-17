Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 15/11/2025
Região

Ferraz realiza ações em alusão ao mês da consciência negra

Atividade contará com a presença da Cacica Jaqueline Pataxó e de Tânia Pataxó, representantes dos povos indígenas, e de Ignes Campolina, representante do movimento negro

17 novembro 2025 - 14h50Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

Durante o mês de novembro de 2025, a Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos vem dando continuidade às ações desenvolvidas ao longo do ano, promovendo uma série de atividades em celebração à Consciência Negra e aos Povos Indígenas. As iniciativas reforçam o compromisso do município com a equidade racial, o respeito à diversidade e a valorização das identidades culturais.

No dia 04 de novembro, foi realizado o HTPC em Rede on-line, com o tema “Afro-brasilidade e Resistência: O legado que nos move”, voltado à formação continuada dos educadores da rede municipal.

No dia 19 de novembro, ocorrerá a culminância dos projetos Cultura Afro-Brasileira e Povos Indígenas, no Salão do Rotary Club, em dois períodos: manhã (8h) e tarde (13h). O evento está previsto para reunir cerca de 300 participantes.

A atividade contará com a presença da Cacica Jaqueline Pataxó e de Tânia Pataxó, representantes dos povos indígenas, e de Ignes Campolina, representante do movimento negro. O encontro será marcado por partilhas, apresentações culturais e reflexões sobre identidade, resistência e pertencimento.

No dia 25 de novembro, às 9h, no anfiteatro da Prefeitura, será realizado o Diálogo com Diretores sobre o Guia de Protocolo Antirracista, conduzido pelo Dr. Antônio Alison Silva e Silva, com o objetivo de promover debates e estratégias para o fortalecimento das práticas pedagógicas voltadas ao enfrentamento do racismo nas escolas.

Encerrando as ações do mês, no dia 27 de novembro, os estudantes da EJA participarão de uma palestra com o Dr. A palestra com o Dr. Robson Silva Ferreira, membro da Comissão de Heteroidentificação e professor universitário, será realizada na EMEB Professor Ruy Coelho, às 19h30. A atividade trará reflexões importantes sobre identidade racial, valorização da história e as lutas do povo negro.

Essas ações reafirmam o compromisso da Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos com uma educação antirracista, inclusiva e transformadora, fortalecendo o protagonismo de estudantes e educadores na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

