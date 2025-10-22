Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 22 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz realiza audiência pública sobre diagnóstico ambiental e gestão de resíduos sólidos

Evento é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal e será realizado na Câmara Municipal, a partir das 18 horas

22 outubro 2025 - 13h03Por De Ferraz
- (Foto: Laura Ramos/Secom/FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza nesta quarta-feira (22), uma Audiência Pública sobre o Diagnóstico Ambiental e o Prognóstico para a Gestão de Resíduos Sólidos do município. O evento é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal e será realizado na Câmara Municipal, a partir das 18 horas.

A iniciativa pretende apresentar o levantamento técnico da atual situação ambiental de Ferraz, com foco na gestão dos resíduos sólidos urbanos, além de discutir propostas e estratégias para aprimorar as ações de sustentabilidade, manejo adequado do lixo e preservação ambiental.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, José Aparecido Nascimento, esta audiência é uma oportunidade fundamental para ouvirmos a população e construirmos, juntos, soluções sustentáveis para o futuro de Ferraz. “O diagnóstico ambiental nos mostra onde estamos, e o planejamento da gestão de resíduos sólidos aponta o caminho que queremos seguir com mais responsabilidade, eficiência e compromisso com o meio ambiente e a qualidade de vida dos nossos moradores”, afirma.

Aberta à população, a audiência busca ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, permitindo que moradores, representantes de entidades e especialistas contribuam com sugestões e observações sobre o tema.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Governo duplica entregas de obras em escolas e creches do Alto Tietê
Região

Governo duplica entregas de obras em escolas e creches do Alto Tietê

Agentes de Saúde farão atualização cadastral em Ferraz neste sábado
Região

Agentes de Saúde farão atualização cadastral em Ferraz neste sábado

Orquídea Fest Poá: ingressos solidários devem ser emitidos no site; Saulo acompanha preparativos
Região

Orquídea Fest Poá: ingressos solidários devem ser emitidos no site; Saulo acompanha preparativos

Ferraz beneficiará mais de 5 mil pessoas com itens arrecadados na 41ª Festa da Uva
Região

Ferraz beneficiará mais de 5 mil pessoas com itens arrecadados na 41ª Festa da Uva

Megaoperação mira integrantes de facção criminosa responsáveis por mais de 80 pontos de tráfico
Polícia

Megaoperação mira integrantes de facção criminosa responsáveis por mais de 80 pontos de tráfico

Frio em São Paulo cai para 10&ordm;C e bate novo recorde em outubro
Geral

Frio em São Paulo cai para 10ºC e bate novo recorde em outubro