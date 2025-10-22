Ferraz realiza audiência pública sobre diagnóstico ambiental e gestão de resíduos sólidos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza nesta quarta-feira (22), uma Audiência Pública sobre o Diagnóstico Ambiental e o Prognóstico para a Gestão de Resíduos Sólidos do município. O evento é promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal e será realizado na Câmara Municipal, a partir das 18 horas.
A iniciativa pretende apresentar o levantamento técnico da atual situação ambiental de Ferraz, com foco na gestão dos resíduos sólidos urbanos, além de discutir propostas e estratégias para aprimorar as ações de sustentabilidade, manejo adequado do lixo e preservação ambiental.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, José Aparecido Nascimento, esta audiência é uma oportunidade fundamental para ouvirmos a população e construirmos, juntos, soluções sustentáveis para o futuro de Ferraz. “O diagnóstico ambiental nos mostra onde estamos, e o planejamento da gestão de resíduos sólidos aponta o caminho que queremos seguir com mais responsabilidade, eficiência e compromisso com o meio ambiente e a qualidade de vida dos nossos moradores”, afirma.
Aberta à população, a audiência busca ampliar o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, permitindo que moradores, representantes de entidades e especialistas contribuam com sugestões e observações sobre o tema.