Ferraz realiza distribuição de mudas nas estações da CPTM

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta quarta-feira (4), a distribuição de mudas nas estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A ação que ocorreu em parceria com a Secretaria de Educação doou mais de 370 mudas de plantas para a população em incentivo à Semana do Meio Ambiente.

Foram entregues 185 mudas na estação de Ferraz de Vasconcelos e 185 mudas na estação Gianetti, além de 6 mudas de árvores nativas. O secretário de Meio Ambiente, José Aparecido do Nascimento, pontuou sobre a importância de construir uma cidade mais verde.

“Esse é um momento de celebração, pois promove a consciência ambiental que é o que faz a diferença. O nosso objetivo é criar uma cidade mais verde que proteja a nossa natureza”, pontuou o secretário de Meio Ambiente, Aparecido Marabraz.

Alunos da Escola Sara Tineue participaram da ação e distribuíram mudas para a população que transitava pelo local. A secretária de Educação, Paula Trevizolli que estava no local, reforçou com as crianças a seriedade que é o cuidado com o meio ambiente e a proteção animal

“Cuidar e plantar uma muda é importante, pois melhora a qualidade do ar e promove o bem-estar de todos nós”, relatou a secretária.

Vale salientar que a Secretaria de Meio Ambiente continua realizando ações em alusão a Semana do Meio Ambiente.