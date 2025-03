Ferraz realiza "Drive-thru da Vistoria" com os profissionais do Transporte Escolar

Neste sábado (15), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, realizou mais uma edição do “Drive-thru da Vistoria” para os profissionais do Transporte Escolar, popularmente conhecidos como “tios da van”. O ato de vistoria ocorreu em frente ao Paço Municipal, no período das 8 às 12 horas.

As edições anteriores comprovaram o sucesso da estratégia da escolha da data ser em um sábado, o que não compromete o comparecimento dos profissionais por não ser realizado no horário de trabalho durante a semana.

Vale salientar que o formato da vistoria realizada em Ferraz auxilia na agilização do processo, sendo eficaz e objetivo. Outro fator importante é o fato dos condutores terem acesso aos profissionais envolvidos do trânsito para possíveis esclarecimentos, dúvidas ou sugestões.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana pelo número 4674-4000.