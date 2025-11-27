Envie seu vídeo(11) 4745-6900
27/11/2025
Região

Ferraz realiza evento em homenagem ao Dia da Consciência Negra nesta sexta

Evento é uma realização conjunta do CMDM-FV e do COMPIR, em parceria com a Casa da Mulher Paulista Ferrazense e a Coordenadoria da Mulher

27 novembro 2025 - 14h29Por De Ferraz
Encontro será realizado na Casa da Mulher Paulista FerrazenseEncontro será realizado na Casa da Mulher Paulista Ferrazense - (Foto: Laura Ramos/Secom/FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá nesta sexta-feira, dia 28, uma programação especial em alusão ao Dia da Consciência Negra. O encontro será realizado na Casa da Mulher Paulista Ferrazense, localizada na Rua Dom João VI, nº 513, no Jardim Ferrazense, das 13h às 16h.

O evento é uma realização conjunta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM-FV) e do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR), em parceria com a Casa da Mulher Paulista Ferrazense e a Coordenadoria da Mulher. Este evento busca ampliar o debate sobre igualdade racial, valorização da cultura negra e combate às diversas formas de discriminação.

A programação contará com a presença da professora, educadora social e ativista Juliana Delfino, convidada para ministrar uma palestra sobre consciência racial e políticas de equidade. Outras atividades temáticas também serão ofertadas ao longo da tarde, promovendo reflexão e fortalecimento da luta antirracista.

Para Alessandra França, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a ação reforça o compromisso da cidade com políticas públicas de inclusão. “Promover discussões sobre consciência racial é fundamental para transformar realidades. Este evento simboliza nosso esforço contínuo em construir uma Ferraz mais justa, plural e comprometida com os direitos das mulheres e da população negra”, afirma. 

A atividade integra os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, campanha que mobiliza o município no enfrentamento às desigualdades e na promoção dos direitos humanos.

