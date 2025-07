Ferraz realiza formação sobre descentralização do Cadastro Único e Novo Sistema

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta quinta-feira (24) uma Jornada de Formação e Capacitação sobre o Cadastro Único e Novo Sistema. A ação ocorreu no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que fica localizado na Avenida Dom Pedro II, 246, Vila Romonopolis.

O evento foi voltado para os coordenadores do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com o objetivo de passar informações sobre a descentralização do Cadastro Único que antigamente era realizado no Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) com agendamento e agora todos os CRAS da cidade podem realizar os atendimentos como, atualizações cadastrais e solicitação de benefícios como Bolsa Família, Tarifa Social entre outros.

Segundo o secretário de Assistência Social, Marcos Rogério, o serviço de descentralização aumentou consideravelmente o número de cadastrados. “Antigamente nós atingíamos a média de 70 cadastros por dia, hoje conseguimos aumentar em quatro vezes mais o número de cadastros, chegando até a média de 300 por dia. Este é um salto de evolução”, pontuou o secretário.

A Formação foi realizada pela coordenadora, Rosemary que trabalhou temas como averiguação, realização de visitas, ferramentas de gestão e as metodologias de trabalho social com famílias e indivíduos.