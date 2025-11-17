Ferraz realiza incrições para nova edição do mutirão de castração de cães e gatos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, realizou nesta segunda-feira (17) as inscrições para mais uma edição do programa municipal de castração gratuita de cães e gatos. A ação reforça o compromisso do município com o bem-estar animal e com o controle populacional responsável, contribuindo para a redução de abandonos e para a promoção da saúde pública.
As ações foram realizadas no Calçadão da XV de Novembro no período da manhã, no qual os tutores puderam cadastrar quantos animais desejassem, desde que fossem sem raça definida (SRD). Para participar, bastou apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço. As vagas, limitadas, foram preenchidas por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas.
Para o dia da cirurgia, a Secretaria orienta que os tutores sigam rigorosamente as recomendações da equipe veterinária: manter os animais em jejum de oito horas e suspender a oferta de água três horas antes do procedimento. Após a castração, os responsáveis receberão todas as orientações necessárias para os cuidados pós-operatórios, garantindo uma recuperação segura.
Mais informações e esclarecimentos podem ser obtidos diretamente com a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal pelo telefone (11) 4678-2275.