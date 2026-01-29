Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 29 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz realiza manutenção nas 66 escolas para o retorno às aulas

Ações incluem roçagem, capinação, poda de árvores e limpeza geral para garantir mais segurança e bem-estar à comunidade

29 janeiro 2026 - 21h00Por de Ferraz
Ferraz realiza manutenção nas 66 escolas para o retorno às aulasFerraz realiza manutenção nas 66 escolas para o retorno às aulas - (Foto: Arquivo/Secom Ferraz)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está executando um cronograma de manutenção em todas as 49 escolas municipais da rede de ensino e 17 escolas conveniadas, com foco na preparação das unidades para o retorno às aulas, previsto para o dia 9 de fevereiro, garantindo ambientes mais seguros, limpos e adequados para alunos, professores e toda a comunidade escolar.

As ações são realizadas pela Secretaria de Serviços Urbanos e incluem serviços de roçagem, capinação, poda de árvores e limpeza geral nas unidades escolares, promovendo melhorias na infraestrutura, além de mais segurança e bem-estar para quem utiliza os espaços diariamente.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, o cuidado com as escolas é uma prioridade da gestão. “Estamos realizando esse cronograma de forma planejada para atender todas as escolas do município. Nosso objetivo é oferecer ambientes mais organizados, seguros e acolhedores para os alunos e profissionais da educação, contribuindo diretamente para a qualidade do ensino em Ferraz de Vasconcelos”, destacou o secretário.

A Prefeitura segue empenhada em manter os prédios públicos em boas condições, reforçando o compromisso com a educação e com a qualidade de vida da população.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Escola de Samba Raízes será a terceira a se apresentar no desfile do Carnaval em Ferraz
Carnaval

Escola de Samba Raízes será a terceira a se apresentar no desfile do Carnaval em Ferraz

Defesa Civil emite alerta severo de chuva para Suzano e Mogi
Região

Defesa Civil emite alerta severo de chuva para Suzano e Mogi

Saldo de empregos despenca 66,5% em 2025 na região
Região

Saldo de empregos despenca 66,5% em 2025 na região

Poá promove ação do Janeiro Branco com foco na saúde mental
Região

Poá promove ação do Janeiro Branco com foco na saúde mental

Mesmo com chuvas, economia de água é fundamental para manter níveis de reservatórios
Região

Mesmo com chuvas, economia de água é fundamental para manter níveis de reservatórios

Unidos de Bamba Querê será a segunda escola de samba a desfilar no carnaval de Ferraz
Região

Unidos de Bamba Querê será a segunda escola de samba a desfilar no carnaval de Ferraz