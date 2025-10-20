Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 19/10/2025
Região

Ferraz realiza manutenção nos cemitérios municipais para Dia de Finados

Ação pretende oferecer mais conforto, segurança e organização para as famílias

20 outubro 2025 - 12h37Por De Ferraz
- (Foto: Arquivo/PMFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, já está realizando os serviços de manutenção nos cemitérios municipais em preparação para o feriado de Finados, celebrado em 2 de novembro. A ação pretende oferecer mais conforto, segurança e organização para as famílias que visitarão os túmulos de seus entes queridos.

Os trabalhos abrangeram os cemitérios, Parque do Cambiri e Cemitério da Saudade, onde foram executadas atividades de limpeza completa, capinação, poda de árvores, roçagem, pintura, varrição, remoção de entulhos e vegetação excessiva, além de reparos pontuais e manutenção da iluminação. Também receberam atenção as vias de acesso e áreas anexas aos cemitérios.

“Nosso objetivo é garantir que os cemitérios estejam limpos, seguros e bem organizados para receber as famílias no Dia de Finados. Essa é uma data de grande importância para a população, e a Prefeitura trabalha com antecedência para oferecer um ambiente acolhedor e tranquilo para as visitas”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Agílio Nícolas Ribeiro David.

Durante o feriado, os espaços estarão abertos para visitação das 8h às 17h. A administração municipal orienta os visitantes a evitarem o uso de vasos com pratinhos contendo água, medida essencial para impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O estacionamento do Cemitério do Cambiri estará disponível ao público enquanto houver vagas. Já serviços como limpeza, pintura e pequenos reparos em túmulos poderão ser realizados diariamente, dentro do horário de funcionamento regular, das 8h às 17h.

