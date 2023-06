Ferraz realiza nova edição do 'Prefeitura no meu bairro'

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos contabilizou centenas de atendimentos em mais uma edição do ‘Prefeitura No Meu Bairro’, que todo mês leva vários atendimentos para uma região diferente da cidade. No último sábado do mês, o bairro beneficiado foi a Vila Margarida.

Esta edição na rua Jasmim, altura do número 31, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro inovou por trazer novos serviços para a população como a vacinação para cães e gatos; orientação e cadastro para o agendamento on-line da Saúde; inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o descarte correto para pilhas e produtos eletrônicos.

O Fundo Social de Solidariedade foi um dos destaques, com mais de duas mil peças de roupas distribuídas, além de 50 cobertores; 30 pares de sapatos; kits de higiene pessoal; kits de doce, entre outros. Mais de 300 castrações de cães e gatos foram feitas pelo Castramóvel na sexta-feira e no sábado.

A Secretaria de Saúde realizou 244 atendimentos com os serviços de aferição de pressão arterial; Dextro; atualização de caderneta vacinal.