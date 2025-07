Ferraz realiza o Gira Cultura com teatro e gravura para as crianças

Com o recesso escolar chegando ao fim, a Secretaria de Cultura e Turismo de Ferraz de Vasconcelos, em parceria com o grupo Cia Leleste, realizará nos dias 26 e 27 de julho, os programas Férias na Praça e Gira Cultura, na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções).

Duas atividades serão realizadas por dia: a contação de histórias “Barbarela Cuenta Cuentos”, das 14 às 15 horas, que está aberta para o público em geral independente da faixa etária, e a Oficina de Gravura, das 15h às 18h, que é voltada para crianças a partir dos 8 anos ou menores acompanhados de um adulto responsável.

A secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, falou sobre as expectativas para este final de semana. “As crianças ficam encantadas com as atividades que fazemos aqui, essa é a oportunidade que elas têm de se divertirem bastante antes de engrenarem na volta às aulas. Estamos fazendo o possível para organizar eventos maravilhosos voltados para todas as idades e visando gostos diversos, e isso tem agregado demais no dia a dia da população”, pontuou a titular da pasta.

Além do Férias na Praça e Gira Cultura, o evento Sintonia do Morro também dará vida às ruas ferrazenses, no dia 27 de julho, com apresentações musicais diversas. A ação que será realizada na Rua Tamoios, Vila Santo Antônio, é aberta ao público.