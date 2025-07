Ferraz realiza simulado de incêndio nesta quarta-feira

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará nesta quarta-feira, dia 30, um simulado de incêndio a partir das 10 horas. O evento terá a participação de adultos e crianças, moradores da comunidade Cidade de Deus, além de alunos da escola municipal Primorosa Jorge do Nascimento e moradores da região. A ação está sendo organizada pela Defesa Civil com apoio do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde e Secretaria Serviços Urbanos. Serão simuladas ocorrências como inalação de fumaça, queimaduras de 2º grau e fraturas, situações que podem acontecer em casos de incêndios reais.

No roteiro também está previsto a simulação de atendimento e resgate destas pessoas por parte da equipe do Samu.

Segundo a secretária de Segurança, a coronel Daniele de Freitas, o objetivo é orientar a população em situações como a do simulado.

“Nosso simulado terá a participação dos moradores justamente para que eles tenham o contato e recebam a orientação adequada caso haja alguma ocorrência do tipo”, comentou a secretária.

O simulado acontecerá na Rua Lídio Nunes Duarte, em frente ao número 48, no bairro Conjunto Residencial Presidente Castello Branco, no campo de terra ao lado da estação Gianetti da CPTM.