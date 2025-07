Ferraz realiza simulado de incêndio

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, nesta quarta-feira (30), um simulado de incêndio com participação de moradores da comunidade Cidade de Deus, adultos e crianças, além de alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Primorosa Jorge do Nascimento.

A ação foi organizada pela Defesa Civil com apoio do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde e Secretaria de Serviços Urbanos.

Foram simuladas ocorrências como inalação de fumaça, queimaduras de 2º grau e fraturas, situações que podem acontecer em casos de incêndios reais. As “vitimas” estavam maquiadas simulando queimaduras e foram resgatadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Samu.

No local foi montada uma estrutura simulando um barraco de madeira onde o incêndio foi iniciado. Neste momento, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as pessoas e neutralizar o fogo.

Em seguida, ambulâncias dos Bombeiros e viaturas do Samu realizaram os primeiros atendimentos e resgataram as “vítimas”.

De acordo com a secretária de Segurança, a coronel Daniele de Freitas, o objetivo foi orientar a população em situações como a do simulado.

“Nosso simulado foi importante para ensinar e orientar os moradores caso haja alguma ocorrência do tipo”, comentou a secretária.

O simulado contou com a presença da prefeita Priscila Gambale, dos vereadores Alexandro Silva (Teteco), Marcos Castello (Ratinho) e Selma dos Santos, além, do capitão Marcos Carbonel, do Corpo de Bombeiros, secretários municipais e representantes da Defesa Civil de São Paulo, Poá e Itaquaquecetuba.