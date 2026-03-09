Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Região

Ferraz realiza vistoria de veículos escolares para renovação do alvará 2026

Inspeção ocorreu em frente ao Paço Municipal, em parceria com o Detran-SP, e reuniu permissionários do transporte escolar do município

09 março 2026 - 18h43Por De Ferraz
Foram analisadas as condições estruturais e de segurança dos veículos,Foram analisadas as condições estruturais e de segurança dos veículos, - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou no último sábado (7), no período da manhã, uma vistoria dos veículos de transporte escolar para a renovação do alvará referente ao ano de 2026. A ação ocorreu na Rua Gothard Kaesemodel Júnior, em frente ao Paço Municipal, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Ao todo, 148 permissionários haviam encaminhado previamente a documentação necessária para participar do processo de renovação. A iniciativa integra o calendário anual de fiscalização do município e tem como objetivo garantir mais segurança, organização e qualidade no transporte escolar oferecido aos estudantes da cidade.

Durante a vistoria, foram analisadas as condições estruturais e de segurança dos veículos, além da conferência da documentação obrigatória apresentada pelos permissionários. 

A montadora Toyota apoiou a realização da ação com a disponibilização de uma tenda para cobertura dos veículos durante o processo de vistoria.

Para o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, o acompanhamento da atividade também reforçou a importância de os permissionários observarem o limite de idade dos veículos. "Para a categoria micro-ônibus, é permitido até 20 anos a partir do modelo de fabricação — neste ano, veículos até 2006. Já para ônibus, o limite é de 25 anos, contemplando veículos fabricados até 2001", destaca.

Com a iniciativa, a administração municipal reforça o compromisso com a segurança dos estudantes e com a regularização do transporte escolar, garantindo que os veículos que atendem à rede municipal estejam em conformidade com as normas de segurança e regulamentação vigentes.

